En esos años, Aseneth se forjó como realizadora audiovisual y junto a su esposo Patrick Adolphe realizó Parador Húngaro. En la mitad de sus treinta, cuando decidía si regresar o no a Colombia, y si tenía hijos, decidió que estaba lista para “mirar a la mamá, mirar el pasado, mirarme, pero no en ella. En lo que pasó”.

Personaje de Lilia en la película documental, Clara.

‘Clara’, la película, es una mezcla de sentimientos, dolores, silencios, conversaciones y escuchas. El espectador es testigo de cómo esta familia sanó una deuda de la que huyó por años, y cómo la palabra fue la herramienta catalizadora del dolor.

“En esas charlas yo voy encontrándome con mi realidad y mi presente, ese al que ya no le puedo dar el quite. Cuando el pasado queda hablado, discutido y llorado; mi mamá me entrega una chaqueta y una película, donde en mi presente me permito pensar en mi como mamá y reconocer el amor infinito que quiero dar y sentir”, concluyó Aseneth.