Esta película es conocida por su hermosa animación y tratamiento emocionalmente rico de temas como la soledad y la amistad. Aunque no tan conocida, ha sido elogiada por su capacidad para evocar una atmósfera de ensueño y nostalgia.

El Viaje de Chihiro no solo es un logro técnico en el campo de la animación, sino que también es una obra profundamente simbólica que explora temas de crecimiento, identidad y resiliencia. Ganadora de un Oscar y ampliamente considerada como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, ha dejado una marca indeleble tanto en el cine japonés como en el internacional.

ChatGPT respondió: “el chico y la garza” parece ser una película de animación reciente de Studio Ghibli, pero no forma parte de su catálogo histórico más conocido o aclamado, lo que puede explicar su ausencia en el top 10 mencionado anteriormente. Este título no aparece entre las obras más emblemáticas y reconocidas del estudio, que han sido celebradas a lo largo de los años por su calidad artística, narrativa y impacto cultural. Por esta razón, no fue incluido en la lista de las mejores películas de Studio Ghibli”.