Chimamanda Ngozi en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO) 2023

Sus libros

En sus novelas Chimamanda aborda diversos aspectos de la vida social y cultural de África, desde el feminismo, la inmigración y los conflictos socio raciales. Su obra ‘Todos deberíamos ser feministas’, sobrepasó el medio millón de ejemplares vendidos.

Publicó su primera novela hace veinte años, en 2003, cuando estudiaba en Connecticut: ‘La flor púrpura’ que recibió el Commonwealth Writer’s Prize for Best First Book en 2005.

La segunda novela, Medio sol amarillo, 2006, ocurre durante la guerra civil nigeriana. La novela ganó el Orange Prize for Fiction en 2007. También lea: Los 80 años del ‘Rebelde del acordeón’

Los libros de Chimamanda Ngozi Adichie cuentan historias que han sido merecedoras de premios y distinciones, y ella misma ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos 16 doctorados honorarios de prestigiosas universidades alrededor del mundo.

Para Colombia y para FILBO, es un honor la presencia de esta “mujer que defiende con sus letras y su voz ideas universales”. El acto con la reconocida escritora africana, cuenta con el apoyo de ONU Mujeres, en alianza con la Embajada de Suecia en Colombia.