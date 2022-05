Cenelia Alcázar canta desde que era una niña, no dejó de hacerlo cuando cumplió diez años y ahora menos, cuando ha cumplido ocho veces esos mismos diez años más siete años sumergida en el bosque de la música. Y es su voz clara y nítida de pájaro que despierta la luz del amanecer la que la mantiene joven ante el paso del tiempo, porque la música no tiene edad. En 1965 se ganó el premio de La hora Philips, pero diez madrugadas antes había afinado hasta el límite su propia voz, interpretando el bolero ‘Tú me acostumbraste’, y su padre que seguía escuchando el bolero después de haberse dormido, temía que su hija perdiera en el intento, diciéndole que no sabía cantar, pero ella misma dejó en vilo a su papá cuando el primer premio recayó sobre sus hombros. Ella lo logró con la pasión, la elegancia, la convicción y la dulzura obstinada con que ha hecho todo en la vida. Cenelia y su hermana Berta, que era soprano, cantaban en el coro de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, y en él también cantaba la norteamericana Dorothy Johnson (1926-2006) que se quedó entre nosotros y se casó con el médico Gonzalo Espinosa. En la casa de Cenelia, la música proviene de sus ancestros maternos. Por los Alcázar nadie cantaba. Pero desde su abuelo materno Simón Castilla, cantaban, al igual que la estirpe de tíos y tías: Francisca, Blas y Leonidas, quienes solían cantar en la puerta de la casa al regresar del trabajo. Cenelia cuida el tesoro de su voz desde siempre. En los 28 años en que trabajó en el bar Quemada, junto a Sofronín Martínez, pese a cantar de manera intensa hasta el trasnocho, no se excedía, no fumaba ni bebía, y evitaba las bebidas heladas para mantener la clara intensidad de la voz. Lea aquí: Cenelia Alcázar: “He estado haciendo la rumba durante mucho tiempo”