Cavalleria Rusticana, historia de un fatal domingo de Pascua

El Sábado Santo, Alfio acusa a Turiddu y lo reta a un duelo a cuchillos al día siguiente. Turiddu acepta. El Domingo de Resurrección, Lola adivina las intenciones de su marido y reza porque nada pase. Turiddu se despide de su desdichada madre, decidido a sobrevivir para que ella no siga preocupándose por él, y camina con Alfio hasta un bosquecillo de cactus en las afueras del pueblo; sin embargo, pierde el duelo y muere apuñalado. Si quiere leer el cuento, puede encontrarlo aquí.

Para darle celos a Lola, Turiddu decide tratar de conquistar a Santa, la suspicaz hija de un rico viñador. Su plan funciona: Lola lo recibe otra vez en su casa mientras su marido no está, pero la Semana Santa se aproxima y, un aire de culpa empieza a acongojarla, por lo que va a confesarse un domingo, con tan mala suerte que Santa descubre el secreto mientras hace la fila para el confesionario y, profundamente ofendida, revela todo el asunto a Alfio en cuanto él regresa.

En el repertorio de la ópera, la Pascua se asocia con una historia muy distinta: un relato de celos y venganza en la Sicilia rural del siglo XIX. Sus protagonistas no son profetas, dignatarios, ni tampoco una nación que busca recuperar su identidad: son campesinos devotos, pero humanos y falibles, llevados al extremo por los códigos de honor que los rigen. La obra se llama Cavalleria Rusticana , que traduce “Caballerosidad rústica”; su música es de Pietro Mascagni (1863-1945) y su libreto estuvo a cargo de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci.

Luego, al teatro

En 1884, Verga llevó la historia al teatro bajo el nombre de Cavalleria Rusticana: Escenas populares de Sicilia. Para entonces, contaba con el apoyo y la participación de Eleonora Duse, una de las principales actrices de su tiempo. Es por esto que uno de los principales cambios de esta versión es el protagonismo que gana Santa, ahora llamada Santuzza, quien ya no es la recelosa y algo cruel hija de un viñador, sino únicamente una mujer engañada y despreciada por Turiddu. La transición de la página a las tablas significó un cambio de público y la necesidad de apelar a sus gustos, enfatizando el componente sentimental-religioso y haciendo desaparecer mucho del trasfondo económico de los personajes.

En la Cavalleria teatral, la historia completa se desarrolla en el Domingo de Pascua. Santuzza le pregunta tristemente a doña Nunzia (que ahora es dueña de una taberna) si ha visto a Turiddu. Nunzia, que le tiene algo de antipatía, dice que él salió a otra ciudad a buscar vino. Santuzza no puede resistirse más y revela que vio a Turiddu en el pueblo la noche anterior y que él estuvo en casa de Lola y Alfio. Nunzia se sorprende al oír eso y, en cuanto el carretero regresa, intenta preguntarle por su hijo, pero Santuzza le pide que guarde silencio. Más tarde, esta revela el secreto: Turiddu amaba a Lola y partió al ejército, Lola se casó con Alfio mientras tanto y, al regresar, Turiddu usó a Santuzza para darle celos a Lola, llegando incluso a “quitarle el honor” (desvirgarla sin estar casados).

Es importante notar que en estas escenas hay varios comentarios cómicos de los otros vecinos de la localidad, quienes ilustran el significado de la Pascua para el pueblo a través de apuntes jocosos (“Como hoy es Pascua, la suegra y la nuera hacen las paces”) y de dichos populares (“En Carnaval, pásala con quien quieras. En Pascua y Navidad, con los tuyos”). Su presencia resalta el contraste entre la convivencia que debería reinar y la tragedia que se avecina.

Terminadas las revelaciones de Santuzza, Turiddu reaparece en escena antes de que comience la misa de Pascua. Ella le echa en cara sus culpas y trata de pedirle que vuelvan a estar juntos, pero él la rechaza terminantemente al tiempo que galantea con Lola, quien también viene a la iglesia. Santuzza le desea una “mala Pascua” y le cuenta todo a Alfio, pero se arrepiente en cuanto él le dice que irá a casa a buscar un “regalo” para Turiddu, vengando el adulterio y el deshonor a su confidente. El remordimiento le impide a Santuzza entrar a misa y ella desaparece por completo del drama, pues se siente “en pecado mortal”.

Turiddu sale de la iglesia muy contento con Lola y los vecinos a beber vino, Alfio llega y lo reta no muy discretamente a un duelo. Turiddu acepta y admite su culpa, pero está dispuesto a vivir para responsabilizarse por sus faltas y casarse con la mujer que había engañado. El exsoldado se despide de Lola y de su madre, encomendándole a esta el cuidado de Santuzza en caso de no regresar. Los dos rivales salen de la escena, todos temen lo peor. Al poco rato, una vecina llega horrorizada con la noticia de que Turiddu fue asesinado. Infortunadamente, la pieza no parece haber sido traducida al español.