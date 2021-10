“Fui agredida por el hoy rey vallenato José Ricardo Villafañe Álvarez; lo digo con fundamentos pues hoy cursa en su contra un proceso penal y aunque no deseo recordar la tragedia a la que me sometió esta nueva desdicha me obliga a pronunciarme”, arranca el comunicado con el que Nahomis Carolina Viana Suárez rechaza la elección de José Ricardo Villafañe Álvarez como nuevo Rey Vallenato 2021. (También le puede interesar: 5 cosas que no sabías del nuevo Rey Vallenato)

Desde distintos sectores se ha manifestado el orgullo porque un representante de la etnia arhuaca sea el nuevo máximo exponente del vallenato, sin embargo, también han surgido una lluvia de comentarios reprochando dicha elección por un caso de supuesta agresión a su expareja, protagonizado por el acordeonero.

Hoy es la propia exnovia del músico quien ha decidido pronunciarse al respecto, enviando un contundente comunicado de prensa. “Los hechos a los que me refiero se presentaron la noche del 31 de octubre de 2020, en su momento hubo difusión y fueron de público conocimiento, sin embargo los mismos no dimensionan el daño al que fui expuesta como mujer”, relata, sobre la supuesta agresión.

“La celebración de la fiesta de Halloween del año en curso me produce un miedo más de lo habitual, ya se acerca el cumplimiento del primer año de lo que considero hasta ahora la tragedia de mi vida”, añade sobre el suceso ocurrido. (También le puede interesar: Acordeonero, denunciado por fuerte golpiza a su novia)

“El hoy Rey Vallenato actuó de una manera cobarde, bárbara y asquerosa al golpearme de manera inmisericorde, me fracturó a puñetazos los dientes, me dejó hematomas e inflamaciones por mi rostro y mi cuerpo, convirtiendo esa noche en la pesadilla de mi vida y en la pesadilla de toda mujer”, añade.

Un mensaje de repudio

“Tengo que confesarles que cuando me enteré que José Ricardo Villafañe Álvarez estaba participando en el Festival de la Leyenda Vallenata me sentí inicialmente indignada - ¿Cómo el Festival iba a permitir el nombramiento de un Rey con estos antecedentes?”, ha manifestado sobre la participación de sus expareja en el certamen más importante del vallenato en Colombia.

La mujer afirma sentirse indignada ante la elección de Villafañe como el nuevo Rey. “Cuando leo sus declaraciones en los medios como “siento que hicimos historia en el festival” se me viene a la mente: ¿es esta la historia que queremos los vallenatos y colombianos contar? – cuando el Rey maltratador y violento afirma “bajé de la Sierra para representar mi cultura” – ¿realmente ese nivel de violencia contra las mujeres representa la cultura Arhuaca? la cual reconozco, admiro y respeto. ¿Son acaso estás las declaraciones de un Rey sociópata?”, complementa. Y añade: “Me he enterado por varias personas que el Rey cobarde niega a sus cercanos la violencia de sus actos, lo niega todo, sin embargo para demostrar la verdad está toda la carga probatoria del proceso en curso, el cual determinará si además de violento y cobarde también es un “Rey mentiroso””. (También le puede interesar: El caso de maltrato que rodea al nuevo Rey Vallenato)

El Universal contactó al nuevo Rey Vallenato para conocer su posición respecto al caso de agresión del que es acusado pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.

Cuestionamientos al Festival

En el mismo comunicado Nahomis Carolina Viana Suárez también cuestiona a la organización del Festival de la Leyenda Vallenata. “Me gustaría que los organizadores del festival me respondieran: ¿Mi tragedia no es suficiente para considerar el reinado de un Rey en esas condiciones? me gustaría también que la Dra. Jennifer Arias, jurado del reinado y además presidenta de la Cámara de Representantes me dijera en su condición de mujer ¿Cuál es su sentir sobre esta situación? O al Registrador nacional o al regional ¿qué piensan sobre los actos violentos contra la mujer por parte de uno de sus colaboradores?”, escribió, haciendo un llamado a la justicia.

Por este caso existe un proceso en curso en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar, por el delito de lesiones personales contra el ahora Rey Vallenato José Ricardo Villafañe.