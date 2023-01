“Cartagena es como una ciénaga estancada”: Margarita García Robayo

Margarita García Robayo

GD: ¿Cuáles son las cosas mejores y peores que te han pasado desde que saliste de Cartagena?

MGR: A nivel personal, lo mejor que me ha pasado es haber formado una familia, tengo dos hijos, y eso es una maravilla; me encanta ser mamá, es lo que más me gusta ser. Las cosas mejores tienen que ver también con que entendí un montón de cosas que acá se me confundían; pero es claro que también obra el tiempo y la edad en la vida de las personas, y eso me clarificó algunas cosas que estando acá no tenía tan claras. Y de las cosas peores, la peor parte debe ser el acento (argentino) que me quedó viviendo allá.

GD: Desde esa misma perspectiva, cómo ves desde afuera a Colombia y a Cartagena en cuanto a cosas mejores y peores?

MGR: Creo que el país ha tenido una evolución bastante importante en términos simbólicos; el hecho de que haya ganado un presidente como Gustavo Petro y una vicepresidenta como Francia, más allá de si uno está de acuerdo con ellos, porque no me importa Petro en sí mismo, sino lo que representa a nivel de movilidad social, a mí me parece importantísimo y una evolución en Colombia, que toda la vida había tenido una clase política tan jerárquica y tan de élite.

Yo siento que eso está bien, es algo para mejor; ahora, si me preguntas si en la práctica me preguntas a fondo, seguramente habrá un montón de problemas que no se resuelven con lo simbólico, pero a nivel simbólico pienso que es algo positivo.

Sobre Cartagena en particular me pasa que cada vez que vuelvo siento que cambia en términos cosméticos, probablemente, pero también siento que se afianzan lo que más detesto de la ciudad, que son las desigualdades.

Noto cada vez más profundizado eso; o quizá pasa que me desacostumbro y luego hago el “chic”, y digo bueno, esto es así y listo, lo transitamos de esa manera.

Puede ser romántico y cursi, pero lo que más me hiere de Cartagena es llegar y constatar que pasan cosas como las que vi en Barú: había un hotel súper espectacular, todo de lujo, pero la población está en peores condiciones de la última vez que yo viviendo acá.

No entiendo cómo el supuesto progreso que se da en el ámbito privado no tiene ningún tipo de retorno en la población, lo cual habla lógicamente de una ausencia flagrante del Estado, de los gobiernos, y eso me parece terrible, porque además siento que eso no tiene soluciones. Es una sociedad que por esa vía no tiene solución posible.