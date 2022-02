Lo que me sorprende de esta serie no es solo la devoción clandestina con que Francisco ha asumido durante tantos años, su vocación de atrapar epifanías al pie del mar de Cartagena de Indias, sino la sensibilidad con que su espíritu prepara el tiempo certero en que ocurren los milagros. Francisco Morales estudió al lado de uno de los grandes maestros de la fotografía en Colombia: el maestro Abdú Eljaiek, con quien recorrió los paisajes recónditos de Boyacá, de cuya experiencia surgió el libro del maestro en 1977 y dos exposiciones conjuntas en el Museo Nacional de Colombia y en Villa de Leyva.

Estos municipios de Bolívar no usarán tapabocas en espacios abiertos

Estos municipios de Bolívar no usarán tapabocas en espacios abiertos

“En los Estados Unidos me dedique a la fotografía científica, aunque de vez en cuando tomaba fotos en la ciudad de Nueva York. Durante mi vida profesional en el campo del desarrollo agrícola internacional, viajé por Asia, África y por toda la América Latina, usando la fotografía para cientos de publicaciones. Al retirarme en el 2008, volví a tomar la fotografía con fines artísticos y documentales, aprovechando mi estrecha colaboración desde entonces con el galerista Luis Carlos Martínez. Aquí en Cartagena le celebramos a Abdú sus 80 años con una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. De resto, he seguido seleccionando los cientos de fotos que he tomado en esta bella ciudad para hacer exposiciones como la que se exhibe actualmente en la Galería Santo Domingo D’Arte”. Estas fotografías que se exhiben en este febrero de vientos y augurios de luz, son la paciente y curiosa mirada de un hombre sereno e indagante, que se detiene ante las puertas y los portales de la ciudad, a seguirle los rastros de la luz en la sombra. La luz dorada en contraste con su sombra en los muros, en las cúpulas de las iglesias, en el estallido del crepúsculo en las ventanas. Francisco Morales descubre una ciudad de espejos y sombras, y nos convida a descubrirla.

Francisco Morales participó junto a su maestro Abdú Eljaiek en el libro de fotografías sobre paisajes de Boyacá.