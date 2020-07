Carta a una nieta: “Estamos en guerra con nosotros mismos”

Es una carta en la que el escritor recordó que la “peor epidemia de la historia sucedió con la llegada a América de los españoles en el siglo XVI. Viruela, rubéola y gripe redujeron a la población a una sexta parte”, dice. “Fue la causa del perdimiento terrible de la población indígena”, señala en la misiva para su nieta Itzi, cuyo nombre significa agua, en la lengua de los Purépecha de Michoacán (México). ¿Cuál es el significado de esta epidemia de COVID-19? ¿Cómo estaremos viviendo en el futuro?, se pregunta el escritor al tiempo que responde: “Hemos vivido como si el mañana no existiera, sin respetar a la naturaleza, hemos gastado, hemos sentido orgullo de la dominación de una minoría sobre la mayoría del planeta. Hemos gastado, contaminado, desperdiciado, menospreciado nuestro mundo”.

Jean-Marie Gustave Le Clezio también reflexiona en la carta sobre su experiencia con los Emberá, un pueblo indígena con el que tuvo la oportunidad de compartir y lo hace para mostrarnos y enseñarle a su nieta esa visión que tienen los pueblos indígenas de nuestro mundo, sobre lo que se basa gran parte de su reflexión. “Vivir como los Emberá, en posición de su libertad, en gozo de su naturaleza, debería ser posible”, asegura. “De verdad no sé cómo vivirás en estos años del futuro, nadie puede predecirlo, pero lo único que podemos hacer es imaginar, imaginar un mundo nuevo, lleno de invenciones y de fantasías, para imaginarlo no necesito fábulas ni ciencia ficción, necesito memoria. ¿Cómo será vivir para ti en el año 2040, cuando tengas 20 años. ¿Acaso lo que no está pasando ahora sería el umbral de un nuevo mundo?”, añade.

El video completo donde el escritor lee la carta a su nieta está disponible en la página de Hay Festival, donde quienes lo deseen podrán hacerle preguntas que serán resueltas en una sesión posterior.