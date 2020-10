El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, aseguró este lunes que por ahora no habrá Carnaval en el 2021, pero que se gestionará para que los hacedores y preservadores de las fiestas sigan manteniendo la tradición, sin que se tenga una participación masiva como en los años anteriores en las calles de la ciudad.

“La fiesta está aplazada, la fiesta no será en febrero. No sabemos cuándo será, no sabremos si será en el 2021, todavía es prematuro decidirlo, porque un mes de coronavirus es un año normal en cuanto al nivel de decisiones que uno debe tomar”, afirmó el Alcalde de Barranquilla a Emisora Atlántico.

Seguidamente anotó “por ahora lo único que sabemos es que en febrero no habrá un Carnaval como lo conocemos, no habrá fiesta. Y cuando sepamos más lo haremos saber, pero para ser sinceros, es algo en lo que no hemos gastado mucho tiempo, simplemente sabemos que no se puede y sabremos que llegaremos a una decisión cuando nos sentemos con Carnaval SAS en el momento que sea necesario”.