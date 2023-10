Canadá, ¿es el país ideal para emigrar a estudiar?

Es contundente cuando asegura que el nivel académico es promedio y no está por encima de la educación impartida en países latinoamericanos y no es superior a la colombiana. Ratifica que lo que más destaca es que en Canadá todos los docentes de educación superior tienen, por lo menos, un doctorado, lo que permite que la enseñanza también sea de conocimientos adquiridos por los propios profesores a partir de sus investigaciones.

Por otro lado, está Daniel Redondo, profesional en negocios internacionales, que tuvo la oportunidad de probar nuevos horizontes en el país del hockey antes de obtener su título profesional. Pisó tierras de Montreal con los ideales impuestos por las sociedades. Si bien, como dice Daniel, es verdad que las oportunidades abundan, el tema cultural y social influyen en la decisión de quedarse o regresar.

Una ciudad muy europea, ensimismada e individualista, el joven sí se desilusionó, pues pensaba que por estar cerca de Estados Unidos iba a ser similar a su experiencia de vida en el país con la primera economía del mundo. Tan fría como las relaciones interpersonales. Aquella ciudad, que es denominada como la cuarta francófona (población de habla francesa como lengua dominante) más poblada del mundo, lo condujo por el amplio debate de cuánto influye la manera de vivir de la sociedad que nos rodea en nuestro bienestar integral y cuánto puede llegar a influenciar en nuestra salud mental.

Arribó con la idea de asentarse, mentalizado en afrontar, de la mejor manera, la inmersión de la lengua madre de Voltaire, maestro de la ironía, con el curso intensivo de francés equivalente a sus prácticas profesionales. Lea aquí: Esta es la historia de Gerardo Varela, el Lancero de la Independencia 2023

En Montreal el nivel de exigencia fue alto, de estudiar y realizar todo con excelencia, aunque se dio cuenta de que la asistencia no era una camisa de fuerza: “Era importante asistir, porque si no cómo aprendes. Pero si no lo hacías, avisabas y listo. Los docentes terminan siendo muy comprensivos”.

La diferencia más grande entre la educación en Colombia y la canadiense es la forma de enseñar que tienen los docentes.

En el país de la arepa e’ huevo, los maestros tienen metodologías establecidas de años, que llevan a los estudiantes a aprender desde el ritmo de ellos y no tienen en cuenta los diferentes modelos de aprendizaje. En Canadá son más didácticos y buscan los medios para adaptarse a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, que cada uno logre absorber la mayor cantidad de conocimientos posibles sin sentir imposición, sino un placer.

Para Daniel, parte del concepto idealizado que le da al país de las cuatro estaciones ser uno de los mejores lugares para emigrar es cierto, pues Canadá sí necesita gente y sí hay oportunidades de estudio y laborales, pero como todo en la vida se presentan desafíos que hay que enfrentar para lograr una buena adaptación y estabilidad. Lea aquí: El músico detrás de una de las misiones más ambiciosas de la humanidad

Lo que más le emociona a las personas es la idea de estudiar y ganar dinero, todo al mismo tiempo. Pero ahí es donde entra una de las principales luchas que muchos no tienen en cuenta: cuando se gana en dólares canadienses, se gasta en dólares canadienses.

Hay ciudades costosas que le arrebatan el derecho y el privilegio de descansar, de tener tiempo para recuperar energías y seguir. Las personas se cargan con más trabajo de lo que deberían para alcanzar una “buena calidad de vida”.

La experiencia para aquel hombre fue agridulce. Si bien la ciudad le brindó un buen nivel de conocimientos, la vida en Canadá no encajó con su personalidad. Dice que el tema económico es para tirar cabeza, puesto que es, para muchos migrantes, asfixiante. Largas horas laborales para alcanzar la decencia. Acceder a una buena educación se puede con plata y si no tienes mucho, debes aplicar a una universidad pública.