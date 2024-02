Bob Marley, one love: los retos de grabar la película sobre el rey del reggae

Y en el caso de Reinaldo Marcus Green, este director estadounidense solo tenía en su haber un par de grandes producciones: El método Williams (2021), en la que Will Smith interpreta al padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams, y Joe Bell (2020), una historia de acoso escolar con Mark Wahlberg.

Bob Marley: One Love, que se estrena mundialmente el 14 de febrero era un proyecto solo para valientes.

“El General”

La película se esfuerza por mostrar todos los aspectos de Marley, quien tenía una reputación entre amigos y familiares de duro (lo apodaban “El General”), competitivo y “resuelto de manera inhumana”, pero también dulce e inocente, como un niño pequeño, dijo Ben-Adir.

“Todos tienen la idea de Bob como un tipo feliz y amable, pero no, no era perfecto”, añadió. “Pero su misión era perfecta, y su música... no hay nada que se le parezca”.

La familia no ha evitado mostrar momentos difíciles, incluyendo una acalorada discusión en la que Rita recuerda a Marley cuánto ha hecho para construir su carrera.

“Esa escena requirió mucho trabajo privado con la familia”, dijo Ben-Adir. “Tengo mucho respeto por ellos por su valentía al compartir eso”.

Green dijo que era crucial mostrar cómo Rita introdujo a Marley en su religión rastafari y guió su carrera y su música.

“Rita le dio un sentido de propósito. Él era de Trenchtown - un lugar donde es fácil caer víctima de las calles”, dijo el director.

“A través de la música y el rastafarianismo, pudo regalarnos su música, y Rita es responsable de esa introducción a esa fe profunda”, declaró.