Luego, ese sendero musical expandió sus trayectos cuando pisó el Viejo Continente, para experimentar nuevas experiencias en su vida y pudo darse cuenta, a través de los amigosdel mundo que fue conociendo, del eco que los ritmos colombianos tienen en otras latitudes. “Entendí que tenía que hacer música colombiana, hice un conjunto vallenato, fui conociendo a mucha gente, a muchos colombianos aquí, empecé a cantar cumbias, folclor, vallenato. Artísticamente, me encontré con toda esa música colombiana que la gente quería escuchar”, narra.

El sendero de su tránsito en la música comenzó para Leo en las aulas del colegio José Manuel Rodríguez Torices (Inem), ahí hizo parte de la orquesta bajo la batuta del profesor Pedro González, quien “dirigía a un grupo de muchachos haciendo música tropical”, recuerda. Aunque desde niño en las fiestas familiares ya veía el ejemplo musical de su tío Joaquín Pizarro, compositor de los Montes de María. “Siempre lo veía con la guitarra cantando sus canciones, desde ahí me llamó mucho la atención cómo él, a través de su canto, podía decir lo que pensaba”, relata.

‘Bella luna’

“Los coros femeninos, que dicen bella luna, me recuerdan a las cantadoras y, bueno, su toque moderno también con el teclado”, comenta Leo. Pero más allá de los sonidos, la canción también cuenta una historia personal.

“En ‘Bella luna’ encontramos básicamente cumbia, porro, con un toque de guitarra soukous, el clarinete que le da esa nota sabanera, que también siempre me ha acompañado.

Más música de Leo

“Ahora mismo estoy trabajando en cinco canciones, ‘Bella Luna’ y cuatro más. Tengo canciones también con sentido crítico y social, como ‘Ya no me llores, mamá’, que habla sobre lo que uno como hijo le puede decir a su madre, que está en ese sentimiento de dolor y angustia porque a su hijo desaparecido no lo han encontrado, es una canción bastante social, es un porro; tengo un merengue alternativo que está basado en varios de los discursos de Jaime Garzón. Canciones también sobre mis experiencias aquí, en Europa”, añade.

‘Bella Luna’ está disponible para ser escuchada, a través del canal de YouTube Leo Pizarro.