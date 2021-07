Esta no es la primera vez que se habla de las obra artísticas que engalanan al barrio. En conversación con el director de la Fundación Educativa de la Diáspora, el estadounidense James Guitard, quien está de paso por Cartagena para seguir emprendiendo esta iniciativa, explicó de qué se trata el proyecto y el por qué aún no ha iniciado. ( Lea aquí: Los murales que engalanan al Barrio Chino ).

Mural de una mujer afro que muestra en sus trenzas un mapa.

Proyecto de la Fundación Educativa de la Diáspora

“Queremos que el Barrio Chino se empodere de su cultura y, a través de lo que se está haciendo, emprendan con nuevos negocios. La idea de los murales es cautivar a nativos y turistas para que lleguen al barrio a hacer tours a través de paquetes turísticos que brinden los mismos habitantes”, dijo Guitard, y añadió que aún el proyecto no inicia para no incrementar la tasa de infectados causada por Covid-19. En esa misma línea sentenció que varias personas que no hacen parte del proyecto, están ofreciendo paquetes donde incluyen tours para conocer los murales, algo que no ha sido legalizado por la fundación.

Son 25 murales los que embellecerán al Barrio Chino, de los cuales 7 están completamente terminados. Entre jóvenes y adultos se encargaron de pintarlos y de adecuar el espacio.