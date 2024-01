Baby Yoda y Mandalorian tendrán su propia película del Universo de Star Wars

Aunque no se conocen muchos detalles de la producción, está claro que ya tiene luz verde, que será producida y dirigida por Jon Favreau, quien también ha sido el creador de la serie y que su producción arrancará este año. Lea aquí: ¡Adiós, Kylo Ren! Adam Driver no regresará a la saga de ‘Star Wars’

Kathleen Kennedy, quien actualmente preside la compañía, será la productora de la cinta a dúo con Dave Filoni. “Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars a dos nuevos y queridos personajes, y esta nueva historia encaja perfectamente en la gran pantalla”, dijo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

La productora también tiene el proceso el desarrollo de la segunda temporada de ‘Ahsoka’, otra serie que se desprende del universo Star Wars. Se sabe, también sin muchos detalles que Disney programó dos películas no especificadas de “Star Wars” para 2026. Le puede interesar: Galería: 10 cosas que debes saber de la película ‘La Sociedad de la Nieve’

Jon Favreu tiene una larga trayectoria cinematográfica. Como actor, ha trabajado en películas como Daredevil (2003), El Lobo de Wall Street (2013), Iron Man 3 (2013) y Chef (2014), al lado de Sofía Vergara, Spider-man: No way home (2021) Estando detrás de la pantalla, su participaciones no son pocas, como director, se cuentan, entre otras, The Mandaloria (2019), El Rey León (2019), Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010) y varias temporadas de la serie The Office. Como productor ejecutivo se incluyen, Los Vengadores (2012), Iron Man 3 (2013), Vengadores: La Era de Ultrón (2015) y muchas más.

Así, pues, Favreu tiene experiencia de sobra en el universo cinematográfico y entre súper héroes y aventuras de todo tipo. Lea aquí: Los idiomas y especies más representativas de la saga ‘Star Wars’