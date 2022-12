‘Avatar 3’: no creerás cuántas horas podría durar la película

¿Las películas ’Terminator’, ‘Titanic’ y ‘Avatar’ te parecieron largas? Eso no es nada para lo que se espera que dure ‘Avatar 3’. El cineasta James Cameron es reconocido por crear películas que rondan entre las tres horas, los metrajes mencionados anteriormente son algunas de las más reconocidas. Lea: James Cameron dividirá la continuación de “Avatar” en tres partes

De acuerdo con los informes, ‘Avatar 3’ tendría una duración de nueve horas. Sin embargo, no se pasará de preproducción a producción de una secuela hasta que la segunda entrega logre un recaudo de 2 mil millones de dólares en taquilla mundial.

Pese a que ‘Avatar: The Way of Water’ llegó hace pocos días a las salas de cine, se filtró información sobre la tercera entrega de esta producción: el famoso director, al parecer, se encuentra produciendo una tercera parte de la historia.