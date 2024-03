¡Atento! Estos son los detalles del Festival Gabo 2024

Bajo el lema ‘Historias para despertar’, y en la Capital colombiana por tercera vez consecutiva, se celebrará el periodismo que no solo vive en los medios de comunicación, sino que se apoya de manera responsable en el entretenimiento, el activismo, la divulgación y la tecnología para alentar el despertar colectivo y seguir innovando en un panorama de cambios acelerados, motivados por ese “manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza” que observó García Márquez en su discurso del Premio Nobel de Literatura.

La imagen del Festival Gabo 2024 es una representación gráfica de las resonancias y el movimiento que genera un evento de esta naturaleza: una piedra arrojada al agua, un mar, un río, un lago, cuyas ondas despliegan sentidos latentes que se hacen cada vez más visibles. Esa reverberación que surge de la conversación, la compañía, el festejo, y de un programa con invitados provenientes de diferentes campos y nacionalidades que actúan como esa piedra para despertarnos a los temas más diversos y urgentes.

Así, la emergencia climática, la guerra, la corrupción, la vulneración de los derechos humanos atraviesan la agenda del Festival al lado de propuestas narrativas e investigativas para repensar los enfoques de las coberturas en pódcast, periodismo cultural, temas LGBTIQ+, y el uso de la inteligencia artificial como herramienta del mejor periodismo. Lea aquí: Álvaro de Marichalar disertará en la Academia de la Historia de Cartagena

De la agenda harán parte Madeleine Ngeunga (Camerún), editora para África del Pulitzer Center que ha investigado sobre la tala ilegal en su país y la explotación medioambiental en la cuenca del Congo; Bernardo Pajares y Juanra Sanz (España), creadores del pódcast Arte Compacto, cuyo programa aborda la historia del arte desde perspectivas diversas; Bruno Patiño (Francia), presidente de Arte y un referente al tratar las relaciones del mundo digital y el periodismo; Catalina Gómez Ángel (Colombia), destacada corresponsal en Oriente Medio y Ucrania; Daniel Liévano (Colombia), artista e ilustrador editorial con portadas en The New Yorker; Karen Hao (Estados Unidos), colaboradora de The Atlantic que ha cubierto ampliamente el impacto de la inteligencia artificial; entre otros.