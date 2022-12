Así fue el homenaje del reconocido poeta cartagenero José Ramón Mercado

José Ramón Mercado Romero, uno de los grandes y fecundos narradores y poetas del Caribe colombiano. Te puede interesar: Un año de la partida del poeta José Ramón Mercado

En 2020 publicó un extraordinario libro que reúne su obra poética en más de medio siglo de escritura. Autor de: No Solo Poemas, 1970. Las Mismas Historias, 1974. Premio Nacional de Cuento José Eustasio Rivera, junto con su hermano Jairo. Último Round y otros cuentos, 1974. Primer Puesto Concurso Nacional de Cuento Ciudad de Ibagué. Perros de Presa, Primer Puesto Concurso Nacional Universidad Surcolombiana, Neiva 1975. Mención de Honor Casa de Las Américas, La Habana, 1976. El cielo que me tienes Prometido, 1983. Finalista Concurso Universidad de Córdoba. Hace parte de la antología Poetas en Abril. Vol. 4 de Luz Eugenía Sierra, 1985. Agua de Alondra, poesía 1991. Incluido en el libro Pensamiento costeño: Diccionario de Escritores de Abel Ávila, 1992. Retrato del Guerrero, Nominado Casa de Las Américas, 1993. El Baile de los Bastardos, Teatro. Alcaldía de Cartagena, 1995. Agua del Tiempo Muerto, Findeter, 1996. Árbol de Levas, poesía 1996. Aparece en la Antología Poesía y Poetas de Sucre, preparada por Jairo Mercado en 1996. La Noche del Nocaut, Primer Puesto Concurso de Poesía Alcaldía de Cartagena, 1996. Antología de la Poesía sucreña contemporánea publicada por Jorge Marel 1996. Poetas en el Camino, preparada por Ricardo Vergara Chaves 1998. Figura en Quién es Quién en la Poesía Colombiana, de Rogelio Echavarría 1998. Hace parte de la antología preparada por Juan Revelo Revelo: Nuevas Voces de Fin de Siglo, 1999. Los días de la Ciudad, 2004. Lealon Medellín. La casa entre los árboles, 2006, Unión de Escritores de Sucre, Alcaldía de Sincelejo y Gobernación de Sucre. Poemas y Canciones Recurrentes, Pluma de Mompox 2008. Pájaro Amargo, Caballo de Mar, Medellín 2013. A mí me gustaba que la señora me llamara Vuelamasquelviento, novela 2016. Vestigios del náufrago, 2016. Su obra ha sido traducida a otros idiomas.