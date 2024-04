Así fue el estreno de ‘Godzilla y Kong: el nuevo imperio’ en salas de cine

Godzilla y Kong: El nuevo imperio llegó al número uno de las listas de la taquilla recaudando 80 millones de dólares, mejor de lo esperado en su debut en 3.861 salas norteamericanas y 115 millones de dólares a nivel internacional, para un total de 195 millones en su primer fin de semana.

La revista Variety detalla que son cifras demasiado positivas para esta película, ya que la proyección inicial era que ganaría entre 50 y 55 millones de dólares en el fin de semana de estreno. "Pero Godzilla y Kong: El nuevo imperio, en la que dos bestias de otro mundo se unen para salvar el planeta, superó esas proyecciones después de beneficiarse de varios factores, incluidos los grandes formatos premium (que representan el 48% de las ventas de entradas) y el entusiasmo de la audiencia", detallaron.

Recalcan en la publicación que este es el segundo mayor debut de Warner Bros. y MonsterVerse de Legendary, después de Godzilla de 2014 —que logró 93 millones para su estreno—, pero picó en punta por delante de Kong: Skull Island de 2017 con 61 millones, Godzilla: King of the Monsters de 2019 con 47,7 millones y Godzilla vs. Kong de 2021 con 31 millones en HBO Max.