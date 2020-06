“Así es como viven muchas mujeres todas sus vidas”: Miriam González

Una vez pase la pandemia por el nuevo coronavirus, ¿será más valorado el trabajo doméstico? ¿Será más valorado el papel de la mujer dentro de los hogares?, son preguntas sobre las que reflexiona la abogada y CEO de Inspiring Girls, Miriam González, en ‘Imagina el Mundo’ de Hay Festival. Ella nos habla sobre los derechos de las mujeres y lo que ha evidenciado la pandemia. “Las mujeres están mucho más expuestas al virus. Un 75% de profesionales sanitarios a nivel mundial son mujeres, han dado un paso al frente pero curiosamente no son las que toman el liderazgo en temas de salud, ya que solo un 25% de los líderes del sector salud a nivel mundial son mujeres”, sostiene. Asegura que liderazgo femenino también está ahora en el foco de atención mundial, puesto que: “Las mujeres lideran gobiernos en solo 18 países del mundo, un 7% de la población mundial, pero muchos están elogiando cómo esas mujeres están gestionando la crisis, en países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, Etiopía, las mujeres están siendo aclamadas como ejemplo de liderazgo regional, competente, transparente y con empatía. Pero esta es una línea de argumentación simplista y sexista, hay muchos países gobernados por hombres que también son ejemplos de una gestión racional, competente y empática”. (Lea también: “Debemos repensar nuestra situación en este mundo”: Saskia Sassen)

Dos efectos a la vista

¿Afectará la profunda crisis de una manera particularmente dura a las mujeres?, es algo que solo el tiempo dirá. “Pero ya hay dos efectos que ya se han producido”, explica la abogada. (Lea también: Elif Shafak: “¿Era realmente normal el mundo antes del COVID-19?”)

El primero es que “la crisis por el coronavirus ha actuado como una gran lupa, haciéndonos ver cosas que estaban sucediendo ante nuestros propios ojos, sin que nos diésemos por aludidos”, sostiene y menciona que el coronavirus está exponiendo tabús, y si conseguimos que no vuelvan a reproducirse podríamos mejorar a nuestra sociedad. “El coronavirus ha hecho que nos demos cuenta de lo inhumana que es la vida de muchísimas mujeres. Un tercio de la población mundial está ahora confinada, estamos encerrados dentro de nuestras casas, sin más contacto que con nuestras familias más inmediatas, nos dicen lo que tenemos que hacer o no. La vida que llevamos en confinamiento, así es como viven muchísimas mujeres y no por un mes o por unos días, todas sus vidas, desde que nacen hasta que mueren. Imagínate que tienes que vivir todos los días de tu vida así, es inhumano, claro que lo es, y cruel”.

El segundo efecto es que el confinamiento, dice González, ha hecho valorar el trabajo en el hogar, nunca valorado socialmente, “la magnitud del trabajo que hay que hacer con respecto al cuidado de los niños, los adultos mayores, las labores domésticas para que una sociedad pueda trabajar, sea productiva”. Ese trabajo doméstico -añade- ha pasado a menudo desapercibido. “Se daba por hecho que alguien se ocuparía de él, hasta ahora, muchas personas, no son todos los hombres, es verdad, pero principalmente los hombres han descubierto lo difícil que es mantener a los niños entretenidos constantemente, lo implacables que son las tareas domésticas. Una vez que lavas, cocinas, planchas, el siguiente paso es volver a hacerlo todo otra vez. Nuestra sociedad nunca ha valorado el tiempo y el esfuerzo que se necesita para hacer todo eso, pero al menos ahora sabemos que sin hacer todas esas tareas no podemos trabajar”.