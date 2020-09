Con más de 130 conexiones en directo conexiones en directo repartidas por todo el mundo, los Emmy tratarán de sacar adelante la que será la primera gran gala de premios durante la pandemia, una velada que servirá como prueba para lo que podría suceder en el futuro con otros galardones como los Óscar, los Globos de Oro o los Grammy.

En cuanto a la parte puramente competitiva, “Watchmen”, la miniserie de Damon Lindelof y HBO que dio continuidad al célebre cómic homónimo, se postula como la producción favorita con 26 nominaciones, por delante de “The Marvelous Mrs. Maisel”, con 20 menciones, y de “Ozark” y “Succession”, que llegan con 18 candidaturas.

“The Handmaid”s Tale”, “The Crown”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Better Call Saul”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Sucession” se verán las caras por el Emmy a la mejor serie dramática.

El galardón a la mejor comedia se decidirá entre “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “What We Do in the Shadows”.

“Watchmen” parte como aspirante destacada en el apartado de serie limitada, donde también fueron nominadas “Little Fires Everywhere”, “Mrs. America”, “Unbelievable” y “Unorthodox”.

Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron en cinco noches a lo largo de esta semana; y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que se celebra hoy.

Así, los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, situaron ya como grandes triunfadoras a “Watchmen” y “The Mandalorian”, que se llevaron cada una siete estatuillas.