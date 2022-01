El terror y el drama han alcanzado la popularidad en Netflix luego del reciente estreno de ‘Archivo 81’, una serie estrenada hace pocos días que ha obtenido buenas críticas y comentarios en la plataforma. Lea también: Bioseries colombianas en Netflix que no puedes dejar de ver.

Parece de no creer, pero las producciones originales de Netflix, como ‘El juego del calamar’ y ‘Dark’, han logrado un éxito mundial con tanta fuerza que posiblemente sea el resultado que muchos ejecutivos no esperaban, y ‘Archivo 81’ no es la excepción.

Se trata de una serie norteamericana de 8 capítulos que estaba programada para acaparar la audiencia en este 2022, y todo parece indicar que en menos tiempo de lo esperado generó adicción en los usuarios, pues la producción entrega una buena propuesta del thriller, terror puro y drama.