Ansgar Vogt, el alemán que llegó para visibilizar el Caribe en el mundo del cine

Ansgar Vogt es el Director Artístico del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). Su nuevo puesto llegó después de haber estado vinculado al festival de cine más antiguo de Latinoamérica desde el 2018 y asumir, en 2020, el cargo de Jefe de Programación.

El alemán que decidió tomar las riendas artísticas de la cinematografía del FICCI en esta edición 63, tiene una amplia experiencia en festivales internacionales, además de haber estudiado en países donde la industria del cine tiene gran fuerza en el mundo: en Estados Unidos se graduó de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York con una Maestría en ‘Estudios de Performance’. De Berlín, Alemania, salió con el título de ‘Teatro y Cine’ en la Universidad Humboldt y estudió ‘Drama y Artes Teatrales’ en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Lea aquí: Víctor Mallarino recibirá el Premio Víctor Nieto a Toda una Vida en FICCI

Trabajó como programador en la sección Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín durante 15 años. Ha sido jurado de festivales mundiales. También se ha desempeñado como productor, desarrollador y guionista para productoras alemanas.

Entre 2021 y 2022 fue consultor y gerente de proyectos en DW Akademie Film Development Fund, en Alemania, y en 2007, se lanzó a la academia para enseñar ‘Análisis cinematográfico y desarrollo de guiones’ en la Universidad SungKyunKwan. Lea aquí: Estos son los nominados a los Premios India Catalina 2024

“¿Por qué decidió trabajar en Cartagena de Indias después de estar, vivir y aprender en grandes metrópolis cineastas?”, era la pregunta que revoloteaba en mi cabeza, y no me malinterpreten, debemos ser sinceros. La industria cinematográfica en esta ciudad no es tan fuerte ni tan visible, es casi inexistente, muchos solo hablan de cine y sus derivados cuando el festival se toma la ciudad. Nuestros apasionados por este arte buscan, a toda costa y por los siete mares, salir y llegar a los lugares de donde Ansgar Vogt salió.