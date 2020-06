Anne Carson considera el Princesa de las Letras ‘Un increíble honor’

La escritora canadiense Anne Carson ha calificado su reconocimiento con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020 como “un increíble honor” y “una total sorpresa”.

En un comunicado difundido por la Fundación, Carson ha agradecido el reconocimiento a su trayectoria. “Desde que atravesé España a pie en 1983 (desde Francia a Compostela), me he quedado maravillada con la cultura de esa gente que no sonríe a menos que tenga una muy buena razón. ¡Qué amable de su parte sugerir que puedo haberles dado una razón para hacerlo!”, ha dicho. (Lea también: Poeta Anne Carson gana el Premio Princesa de las Letras)

El jurado ha reconocido su “compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo”.

“En los distintos ámbitos de su escritura, Anne Carson ha alcanzado unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente”, señala el acta.

Y añade que “desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual”.