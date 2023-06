$!Angélica Vargas vive de declamar poemas en las calles de Colombia

Angélica Vargas.

Angélica llegó a Cartagena con su compañera de viajes Alejandra Guzmán. Le apasiona declamar en la calle y recibe monedas a cambio. Vive de eso y en las calles de la Heroica -explicó- fue bien recibida. Como también en los buses, en las playas y, especialmente, cuando arribó con un ‘cargamento’ de poemas, a la plaza de mercado más popular de la ciudad. En Bazurto se encontró con la grata sorpresa de no recibir monedas. En cambio, los comerciantes, embelesados con sus declamaciones, le regalaron manos de plátanos, hortalizas y comida, algo que llenó su corazón de emoción. “Hemos viajado como mochileras, no solamente dentro del país, de norte a sur, también fuera. Lo hacemos para poder compartir la poesía. Me gusta declamar en lugares alternativos, las calles, en las plazas, donde la gente se culturice un poquito”, refirió. Le puede interesar: Es taxista y escribe libros del campo y la vida: él es Eusebio Julio

Este segundo viaje, que incluyó a Cartagena y al que llamó Ruta 45, es el insumo de inspiración para su segundo poemario: ‘Los paisajes de mi tierra’. “Hay muchos poetas en Colombia maravillosos, de toda mi admiración. Sin embargo, los poetas no se aprenden los poemas y no los declaman. La declamación es un arte completamente perdido en Colombia, no me he encontrado con alguien más que lo haga en estos espacios alternativos. Considero que la poesía hay que ponerla en la calle, con la gente, con el pueblo, hay que mostrarla a los niños, sí, fundamentalmente, y eso es lo que hacemos”, aseguró.

Epílogo

Desde Boyacá han llegado buenas noticias sobre Angélica y su talento para declamar. Acaba de ganar, a finales de mayo, el primer Concurso Nacional de Declamación Gabriel García Márquez. Cautivó al jurado y al público con su emotiva declamación del poema ‘Reír llorando’, del reconocido escritor mexicano Juan de Dios Peza. Es solo un peldaño más en una carrera que le augura éxitos.