Ángeles Somos: los recuerdos gratos de la infancia

Si se demoraban en abrirnos, insistíamos y volvíamos al ataque: “No te dilates, no te dilates, saca el bollo del escaparate” o “no me veas saca el bollo de la batea”. Si definitivamente nadie se asomaba, terminábamos nuestra intención con la consabida cantilena “Esta casa es de agujas donde viven todas las brujas”, o esta otra “Esta casa es de espinas donde viven la mezquinas”. Si nos daban alimentos o algún dinerillo, alborozados de felicidad, entonábamos entonces la muletilla “Esta casa es de rosas, donde viven todas las hermosas”.

Había innumerables estrofas para alabar o desaprobar, la intención de dar o no dar. Hay una canción del gran compositor, arreglista y saxofonista cartagenero, Rufo Garrido, titulada Ángeles Somos, prensada en acetato en 1962, donde podemos escuchar una serie de estrofas que formaron y siguen formando las letanías de esta tradición cultural.