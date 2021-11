En octubre de este año fue la primera vez que Ana Sofía Quintana Arrieta subió la tarima del Festival de la Leyenda Vallenata, acompañando con su canto al acordeonero Daniel Castro en la categoría juvenil y clasificando a los cinco finalistas. Fue esa la oportunidad que tuvo ella para agradar en el oído de Andrés el Turco Gil, director de la Academia Los Niños del Vallenato. Lea también: Un arjonero, entre los ganadores del Festival Vallenato Juvenil.

Cuenta Ana Sofía que al maestro le gustó su canto y le obsequió una beca para que integrara su escuela. “Tanto fue así que de una vez hicimos los trámites para aprovechar esta gran oportunidad. A él le encantó mi voz, cierto día me dijo: ‘Tenemos una presentación en Barranquilla, apréndete el Himno Nacional y vienes, que lo vamos a interpretar. Yo no sabía que era en el estadio, luego me informó de cuál era el sitio, eso me llenó de alegría, porque iba a representar a un país, esa era una responsabilidad enorme, un sueño que no esperaba que fue tan rápido ver realizado”, dijo la joven, y agregó que “gracias a Dios no tuve miedo, estaba feliz, tuve confianza en mí misma y ver a más de 40 mil personas en el Metropolitano y millones de televidentes fue emocionante”. Le puede interesar: Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene ganadores.

Ana Sofía es arjonera, tiene 17 años, desde hace cinco hace parte de la Escuela Amigos del Arte, que dirige Jaime Arrieta, padre de Jeimy Arrieta, de allí su vena artística: son primas. Se ha paseado por más de 20 festivales, logrando primeros lugares, entre ellos Arjona, Turbaco, Santa Rosa, Turbana.