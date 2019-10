Adriana Lucía, esta noche en Cartagena

Por: María Camila Castro Rivero/El Universal

Adriana Lucía deleitará esta noche a los asistentes del remate de la Gran Noche de Candelas. La cantante nos confesó que se siente muy emociona por volver a cantar en Cartagena y más en este evento alusivo a las Fiestas de la Independencia: le parece maravilloso que le estén devolviendo las fiestas al pueblo cartagenero.

¿Qué sientes al compartir escenario con artistas tan importantes para la cultura cartagenera?

-Es emocionante este espectáculo del cual me siento hija, porque yo vengo de la tradición de nuestros pueblos del Caribe y de los bailes cantados del Caribe, me siento como en mi casa, honrada de estar con semejantes artistas como lo son Pabla Flores, Manuela Torres, la hija de Petrona Martínez, entre otros.

¿Cómo te sientes para la Gran Noche de Candela?

-Confieso que tengo un poco de miedo porque me honra mucho porque no es un concierto cualquiera, es un concierto de cantadoras de verdad, verdad, de gente que vive lo que siente. Son unas hacedoras de cultura.

¿Qué es lo que más te gusta del público Cartagenero?

-Cuanto toco en Cartagena, me doy cuenta de que me siento como en el patio de mi casa, porque a mí me gusta cantar y contar chistes, y cuando comienzo a contar mis chistes comienzan a reírse, y esto no sucede en todas partes, hay muchos públicos a los que les gusta solo escuchar cantar.

¿Cuáles son sus futuros proyectos?

-Estoy en una etapa muy especial de mi carrera, hago parte de Master Chef Celebrity y estoy feliz porque siempre me ha gustado la cultura gastronómica del Caribe y también estoy preparando un álbum paralelo en homenaje a un gran artista colombiano y arreglista que aún no les puedo contar el nombre porque es sorpresa.