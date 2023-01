Adolfo Pacheco: el juglar que nos deja un cofre lleno de canciones

También incluye una canción Que lo acabe la costumbre y no la ley , que alude a las peleas de gallo y a las corralejas. Ramoncito contó que cuando Adolfo Pacheco le cantó su merengue El viejo Miguel a García Márquez, el escritor se acercó a él impactado por la canción y le preguntó si esa canción era el fruto de un profundo sufrimiento. Y Pacheco le dijo que sí. Y García Márquez le confesó que él escribió Cien años de Soledad, con mucho sufrimiento, y remató: “Es que el sufrimiento es fecundo”.

La gente de San Jacinto amaneció el domingo esperando el cuerpo de Adolfo Pacheco Anillo aferrada en los escaños de la plaza, hasta que poco antes del mediodía se supo que el cadáver no lo entregarían a la familia hasta cumplir el protocolo de la Fiscalía. Lea: Adiós a Adolfo Pacheco, el juglar eterno

Su merengue es el padre de los merengues. Con su música genial nos dio un tatequieto”, dijo con una convicción llena de sentimiento. Y al despedirse se quitó las gafas oscuras: “No he dejado de llorar desde que me dieron la noticia de la muerte de Adolfo”. Lea también: El día que Alberto Linero puso de moda un clásico de Adolfo Pacheco

Ramoncito Vargas me cuenta que el día del accidente Adolfo Pacheco llevaba un bulto de maíz para sus gallos finos de pelea que tenía en varias galleras de Bolívar y Atlántico. Iba a darles de comer.

Siempre llevaba maíz en su carro. Miguel dice que tenía cerca de doscientos gallos de pelea. Ninguno de sus hijos tiene esa vocación por los gallos, y Miguel me confiesa que su padre le mostró sus gallos, eran bellísimos, pero en verdad, él no estaba de acuerdo con esa afición, pero no se atrevía a decírselo. Y menos que se gastaba mucho dinero en el mantenimiento de tantos gallos. Miguel le dijo con humor: Papá es como si tuvieras doscientos hijos. Y el padre solo sonreía, porque sus gallos le hacían feliz.

Un funeral con música

El cuerpo del juglar llegó casi a la medianoche del domingo y estuvo en cámara ardiente en la parroquia de San Jacinto, en donde el pueblo en romería lo despidió con sus propias canciones en un acto sencillo y sentido con la participación de los mejores acordeoneros de la región de los Montes de María, Carmelo Torres, Rodrigo Rodríguez, Ramoncito Vargas, Freddy Sierra Díaz, Manuel Vega, los Hermanos Lora, entre otros, la nueva generación de acordeoneros, Sofía Landero, la nieta de Andrés Landero, los niños gaiteros, las danzas Fantasía, entre una peregrinación de artistas, amigos, familiares y músicos cercanos y seguidores del juglar.