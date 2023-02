Adolescencia, amor y temas sociales: El éxito de ‘La primera vez’ en Netflix

La historia se ambienta en la Colombia del año 1976, donde se siguen las andanzas de Camilo Granados (Emmanuel Restrepo), un joven que junto con sus amigos Martín Salcedo (Sergio Palau), Rodrigo Arbeláez (Mateo García), Álvaro Castro (Brandon Figueredo) y Gustavo Pabón (Julián Cerati), asisten al ‘Colegio Distrital José María Root’ de la ciudad de Bogotá.

La historia da un giro total cuando es admitida la primera chica en el colegio para varones, una joven de espíritu libre e indomable llamada Eva Samper (Francisca Estévez), quien llegará a cambiar las cosas en el 'José María' y, de la misma forma, en la vida de cada uno de los integrantes del grupo protagonista, siendo Camilo el que verá en Eva el primer y único amor de su vida.

La serie plantea un estilo único de contar la historia, con elementos como con una narración externa hecha desde la perspectiva adulta del protagonista, comentarios del mismo mirando a cámara que rompen ‘la cuarta pared’, el uso de obras de la literatura nacional e internacional como eje central de cada capítulo, y los contrastes entre el contexto del pasado y el presente.

Detalles increíbles