No había rumba ni fiesta alguna que no colocara la emblemática canción ‘Gangnam Style’, interpretada por el coreano PSY. El pegajoso ritmo salió a la luz un 15 de julio del 2012, lo que significa que hoy aquel hit cumple 9 años de su estreno, pero, ¿qué ha pasado con la vida artística de PSY tras este éxito mundial?

Una de las cosas que, según él, fue la que más frustración le generó era saber que no sería capaz de crear otra canción similar o más exitosa que esa, la de la coreografía que invitaba a montar a caballo.

“Después de ‘Gangnam Style’ yo era feliz, pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente”, agregó.

‘Gangnam Style’ le cambiaría tanto la vida a PSY que su frustración llegó luego de lanzar una canción que pese a tener millones de reproducciones, no se acercaba en lo absoluto al anterior hit. Pero no solo eso, sus repentinos cambios emocionales y profesionales afectaron su relación con su esposa.

En este noveno aniversario, el artista vive un estilo de vida totalmente opuesto al de su antigua fama, tratando de pasar desapercibido, a pesar de que el artista estuvo en el ojo del huracán tras un escándalo de delitos sexuales que, según Hollywood Reporter, fue organizado por la productora YG Entertainment, responsable de ‘Gangnam Style’.

“Sin gafas de sol no me reconoce nadie. Para pasar desapercibido solo tengo que quitármelas”, puntualizó PSY.

