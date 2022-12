9 películas clásicas de Navidad que vale la pena repetirse

Ver películas en la víspera de Navidad se ha convertido en una tradición año tras año, pues en estas vacaciones decembrinas no pueden faltar en las reuniones familiares y de amigos una maratón de clásicos de lujo, como ‘Mi pobre angelito’, ‘el Grinch’ y muchas más. Hoy te recordamos las más aclamadas por el público con cortos, reseñas interesantes y dónde verlas. No dudes en agregarla a la lista de preferidas.

Titulo original: How The Grinch Stole Christmas o Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas.

Duración: 1 hora 44 minutos.

Idioma original: Inglés.

Fecha de estreno: 17 de noviembre de 2000 (Colombia).

Estudio: Universal Pictures e Imagine Entertainment.

Director: Ron Howard.

Reparto: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Bill Irwin, Clint Howard., Josh Ryan Evans, Mindy Sterling y Anthony Hopkins.

Reseña: La trama se basa en un ser malvado que aborrece la Navidad e intenta convencer a las demás personas de robar en esta época, pero lo que no esperaba era que el desbordante espíritu navideño de una niña le cambiase su forma de pensar.

Donde verla: Netflix.