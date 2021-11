Cada vez que un aficionado escucha las exitosas canciones del extinto cantante de rock, Freddie Mercury, es como sí aún viviera. Su impactante e indiscutible voz, además de su carisma y los movimientos que lo hacían brillar en el escenario, lo llevaron a la fama mundial desde que perteneció a la agrupación Queen. Canciones emblemáticas como ‘Bohemian Rahsody’ y ‘We Will Rock You’, son tan representativas que incluso se convirtieron en bandas sonoras de películas y comerciales. Lea aquí: Freddie Mercury, infinito e irrepetible tras 30 años de su muerte. Hoy, 24 de noviembre, se cumplen 30 años de la partida de Farrokh Bulsara, nombre de pila del artista, tras perder la batalla contra la enfermedad del Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que al no tratarse a tiempo le ocasionó un SIDA. Este fue el comunicado del cantante antes de fallecer: “Tras una enorme conjetura en la prensa, deseo confirmar que he tenido un resultado positivo en la prueba de VIH y que tengo sida. Creí correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a los de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad”.

Aquí te recordamos su más grandiosos éxitos a través de la historia. 1. ‘We Will Rock You’. En español significa “¡vamos a rockear!”, salió en 1977 del álbum musical de Queen ‘News of the World’.

2. ‘Bohemian Rhapsody’. En español significa “Rapsodia bohemia” y la teoría apunta a una historia de homicidio y confesión. Fue escrita por el mismo Freddie Mercury para el álbum de 1975 titulado A Night at the Opera.

3. ‘We Are The Champions’. En español significa “Somos los Campeones” y también fue escrita por Freddie Mercury. La canción también se utiliza en finales de un campeonato internacional de algún deporte, incluso se lanzó como homenaje al personal de salud que combate al coronavirus. Hace parte del álbum A Night At The Opera, 1977.

4. ‘Somebody to love’. Significa “Alguien a quien amar”. Es la canción principal del disco ‘A Day at the Races’ de grupo Queen y se grabó en 1976.

5. Radio Ga Ga. Indiscutiblemente una de las canciones más famosas de Queen, lanzada en enero de 1984. La historia se remonta al baterista Roger Taylor, quien contó que se encontraba con su hijo escuchando la radio y una de las primeras frases que pronunció fue “radio ca-ca”. De ahí surgió el nombre de la canción y, teniendo en cuenta que en español no sonaba bien, se cambió a la que todos concen.

6. The Show Must Go On. En español significa “El show debe continuar”. La canción la escribió Brian May para Freddie Mercury en 1991 sabiendo que al cantante le quedaban pocos meses de vida debido al sida.

7. I Want To Break Free. Es quizá uno de los clásicos más escuchados de Queen, que en español significa “Quiero ser libre” . El tema habla de liberarse de una relación agotadora, y el video generó polémica tras contrastar las realidades de la vida mundana con un mundo de fantasía, sexo y placer. Freddie Mercury asumió el papel de Bet Lynch, la glamorosa camarera del pub Rover’s Return de la serie.