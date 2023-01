5 grandes éxitos para recordar al maestro Adolfo Pacheco

Sin duda alguna, su éxito más rotundo. No solo se convirtió en un himno de San Jacinto, sino de los amantes de la música vallenata y sabanera.

“‘El viejo Migue’ es una canción, una despedida y un dolor, no puedo negarlo. Él se fue para Barranquilla, dejando todo, y ese abandono antes que criticarlo, hay que entenderlo. Ya yo lo entendí. Por eso lo digo en la canción: ‘Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado’. Y para hablar de él, tengo también que hablar de mi mamá, por eso me lamento: ‘Primero se fue la vieja pa’l cementerio; y ahora se va usted, solito pa Barranquilla’. Es decir, aunque ya éramos hombres, quedábamos en la orfandad”.

“La hamaca grande nace porque a Andrés Landero no lo eligieron como yo esperaba, lo consideraba en ese tiempo un músico completo en el acordeón y fue a Valledupar, lo apoyé para que nos representara y perdió, entonces eso me produjo un dolor sentimental y musical”, contó el maestro.

“Ese amor nunca se llegó a materializar, qué lástima, pero quedó la canción y es una de mis preferidas y a millares de personas les gusta. Para aceptarme e irse conmigo, Mercedes me planteaba un cúmulo de exigencias, que a mí en esos momentos me era imposible cumplir. Borrar todo mi pasado y dedicarme exclusivamente a ella. Hablamos sobre el asunto en distintas ocasiones, le expliqué las circunstancias, le dije que la amaba, pero ella se mantuvo inconmovible. Pero Mercedes no se llamaba Mercedes, su nombre quedó en secreto entre ella y yo. Ella sabe que la canción es de ella, que la hice para ella, pero allí se detiene ese idilio”. Lea además: Adiós a Adolfo Pacheco: los mensajes tras la muerte del juglar

4. El cordobés

A un excelente gallo del cereteano Nabo Cogollo, que conoció en el Sinú, le compuso una memorable canción: ‘El cordobés’, muy escuchada y aplaudida.