5 datos que no sabías de Leandro Díaz, a propósito de su bionovela

3. Leandro Díaz compuso más de 350 canciones. Lo han descrito como un artista que sabe componerle a la naturaleza tras percibir de forma detallada las sierra y a los ríos pese a nunca haberlos visto con los ojos del rostro, sino con los del alma. Lo anterior lo dijo el periodista Juan Gossaín en una de sus crónicas hechas para el Festival Vallenato. Entre sus canciones más memorables se destacan: ‘Matilde Lina’, interpretada por varios artistas tales como Carlos Vives y Alfredo Gutiérrez. ‘La diosa coronada’, que ha sido interpretada por el mismo Leandro y Emiliano Zuleta; ‘A mí no me consuela nadie’, por Jorge Oñate; ‘Bajo el palo e’ mango’ por Diomedes Díaz e Iván Zuleta, y otros más como ‘Olvídala para siempre’, ‘Olvídame’, ‘Solo fuiste un accidente’, ‘Preciosa mujer’, ‘La contra’ y muchos más. Le puede interesar: Leandro Díaz compuso la Diosa Coronada bañándose en un río.

4. Una de sus canciones más famosas, sin duda, es ‘Matilde Lina’ y se la compuso a una mujer morena que llevaba ese nombre. Era evidente el amor que Díaz sentía por aquella mujer, sin embargo, no fue correspondido y se casó con Helena Clementina Ramos Ustáriz, madre de sus cinco hijo, entre ellos el reconocido cantante Ivo Díaz. Cabe anotar que Leandro Díaz fue un hombre mujeriego.

5. Una de sus frases más célebres de Leandro Díaz fue: “Yo no le puedo negar que he sufrido de tristeza. Hace muchos años me pregunté ¿para qué me tiene Dios aquí en la tierra si no puedo ver? Pues para componer. Y si Dios no me puso ojos en la cara, fue porque se demoró lo suficiente colocándolos dentro de mí. Desde entonces, todo lo que describo en mis canciones lo veo así: con los ojos del alma”, cita publicada en la Revista Festival de la Leyenda Vallenata.