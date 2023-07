Zuluaga destruyó los chats y correos del escándalo de Odebrecht

Cuando Zuluaga fue llamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahí, él decidió no hablar, pero sí llamar a García Arizabaleta para saber qué podía tener la justicia en su contra. Lo primero que le dice es que está buscando a Duda Mendonça para que haga desde Brasil una declaración extrajudicial en la que salve de toda responsabilidad a la campaña. “A Duda no le interesa tener ese problema, ¿y a Duda en qué le afecta?”, le dice a García Arizabaleta. Agrega que está dispuesto a viajar a Brasil a hacer esa gestión. “Duda lo que tiene que hacer es enfrentar su problema en Brasil, pagar una parte en el exterior y pagar la multa, y la infracción fiscal. Y lo otro, él no tiene que comparecer, él no tiene ni siquiera la obligación de responder a la autoridad colombiana, ¿qué proceso le pueden hacer a Duda?”, agrega. Lea también: Abogado implicado en la fuga de Aída Merlano quiere hablar

Indicó que se puede buscar también a Martorelli y a Luis Batista para que hagan una declaración similar. Pero antes de hacer esa vuelta, Zuluaga quiere saber qué hay sobre su campaña. Lo primero que dice es que sabe que hay dos recibos de los pagos que le hicieron a Duda en la campaña. “No sé qué documentos tengan de comunicación entre Batista y Odebrecht en la época de la campaña... los dos recibos de pago que le hicieron a Duda, del millón seiscientos mil, parece que le hicieron uno en abril, uno en mayo y otro en junio”, agrega. García Arizabaleta le contesta que él no tiene ninguna comunicación con ellos.

Pero no terminó ahí, porque luego García Arizabaleta le hizo unas preguntas: “Yo estaba en la pregunta de lo de Luis porque ese es un cabo... una persona que yo no sé si ha hablado o va a hablar. Dos, los registros de su edificio y el carro entrando varias veces en la noche. Tres, si el portero, los porteros dicen: no, él no venía solo, sino que venía con dos personas”. A lo que Zuluaga le respondió que el edificio cambió la compañía de vigilancia y que él ya ha visto todos los videos. “No hay registro de nombre, ni de nada, ni carros, ni nada”, le dice a García Arizabaleta.