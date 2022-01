Karen Váquiro, quien presuntamente se benefició de obtener 24 contratos con el Estado, que suman 1.245 millones de pesos, gracias a la intervención de su esposo, Andrés Mauricio Mayorquín, exasesor de la jefa de gabinete del presidente Iván Duque, María Paula Correa, se defendió de las acusaciones en su contra y dijo que no sabía que tenía una inhabilidad en contratación.

“Yo pequé por inocencia por desconocimiento de las leyes contractuales específicamente que rigen al sector público, yo no tenía la menor idea que al trabajar en el mismo lugar donde mi esposo estaba vinculado yo estaba inhabilitada”, dijo Váquiro en una entrevista con BluRadio.

(Lea aquí: Los contratos con el Estado de Karen Váquiro; ¿qué falló?)

Explicó además que negó tener una relación con Mayorquín “por no utilizar el nombre de Andrés, siempre mostrar mi independencia, para que la gente no dijera: ah ella es esposa de Mayorquín, por eso es que está acá”.

Por otro lado, Váquiro dijo que la gente piensa que ella se enriqueció pero no es así. “Desafortunadamente, lo que se ha vendido mediáticamente es que yo me llené, me enriquecí mejor dicho ahora soy la contratista multimillonaria pero no es así”, afirmó.

Lo anterior lo argumentó explicando que de los 1.245 millones de pesos, “el 19% se va para IVA y de esta razón me queda un neto de 1.000 millones de pesos, de los cuales tengo que pagar una renta del 36%, y los gastos a los que incurría como seguridad social”.

Además, dijo que no sabía que el delito de tráfico de influencias no es corrupción y explicó que los contratos los consiguió ella y no porque su esposo los buscará. “Acá todo se ha formalizado y conforme a la ley”.