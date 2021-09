El empresario Enrique Vives Caballero, vinculado con el accidente de tránsito en el que murieron seis jóvenes en la madrugada del pasado 13 de septiembre a la altura del puente viejo de Gaira, jurisdicción de Santa Marta, aseguró que nunca trató de huir de la justicia. Lea: Seis jóvenes fallecidos al ser arrollados por vehículo en Santa Marta

“Yo no lo estaba huyendo a la justicia, sino que para mí esto es algo nuevo, yo nunca en mi vida habría tenido una situación como esta y el shock tremendo que he recibido es lo que me ha llevado a estar una clínica, a someterme a ciertos tratamientos y aquí estoy realmente haciendo un esfuerzo”, señaló.

Vives Caballero agregó que no ha comparecido ante los estrados judiciales porque su estado de salud no se lo ha “permitido”, ya que “no estaba consciente para hacerlo”. El empresario destacó que no quiere que la gente ni la justicia piensen que está tratando de huir.