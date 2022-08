“Yo no he dicho ni sí ni no”: Petro sobre propuesta de Salvatore Mancuso

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se refirió a la propuesta que le hizo desde Estados Unidos el entonces comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, asegurando que él podría apoyar la paz en la que está trabajando el Gobierno. Lea: Salvatore Mancuso ofrece apoyo para lograr la paz total de Petro

Desde Majagual, Sucre, el presidente destacó el comentario de Mancuso y aseguró que cuando una persona ha vivido todo lo que le ha pasado al exlíder, ve una oportunidad en lograr la paz.

“Ayer u hoy Mancuso da una entrevista que dice “oiga Petro yo quiero ayudarlo a hacer la paz”, bueno por qué un tipo de esos con todo lo que ha pasado, y lo dice así, ‘nosotros que los considerábamos el enemigo y ahora es usted el que nos abre las puertas, entonces yo quiero ayudarlo’”, explicó Petro.

El mandatario colombiano aseguró además que aunque no ha tomado una decisión, pero considera relevante la intención.

“Yo no he dicho ni sí o no, pero lo que sucede es que hay gente que realmente se ha dado cuenta, después de que lo ponen preso, después de que lo tratan como lo peor, después de que lo extraditan, que le amenazan los hijos, las hijas, los amores, entonces claro el hombre quedó arrinconado por allá”, explicó Petro.

Y reiteró: “Evaluando en su soledad, después de tanto poder que tuvo llega a una conclusión: hermano, con Petro podemos tener una oportunidad, construyamos la paz, ese es el momento en el que estamos”.