“Yo lo crie, él era mi hijo”: Raúl Gasca tras muerte de Pancho

“De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, habían tres”, compartió Raúl Gasca con Blu Radio.