“Yo como indígena habría quemado el país”: polémica declaración de Leyva

"Yo siempre pongo de presente cómo los indígenas en la Constituyente de 1991 de la cual yo hice parte, entran siendo menores de edad, no podían tener una cuenta corriente, y unos días después salen como ciudadanos", explicó Leyva en el conversatorio.

El canciller también detalló en qué consiste la paz total del Gobierno y las dudas que han surgido de esa política. Leyva manifestó que, para el Gobierno, la paz no es un riesgo debido a que este permitirá disminuir el hambre, la discriminación racial, la desigualdad, entre otros.

Leyva manifestó que la JEP no se atrevió a señalar al autor de ese entrampamiento: "Yo lo puedo decir acá y si lo quieren publicar, publíquenlo, yo le pregunté al presidente de la JEP y me dijo: Néstor Humberto Martínez. Y le dije, por qué no lo dice, es que hacer la paz también implica decisión, carácter, conocimiento, audacia, imaginación".