Ya hay fechas para las declaraciones del caso Nicolás Petro

El pasado 14 de marzo Nicolás Petro Burgos se presentó en la Asamblea del Atlántico y allí dijo que “en los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, inculpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”.

“Todavía no hemos recibido manifestación de manera oficial de Nicolás Petro para ver si desea o no, porque eso es voluntario, rendir su versión libre”, dijo Cabello Blanco en entrevista con Emisora Atlántico en Barranquilla.

También sostuvo que “me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y sólo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia. Demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”, pero no dijo que lo haría ante la Procuraduría.

La procuradora Cabello Blanco manifestó que el proceso va por buen camino y que espera que luego de escuchar a Daysuris Vásquez y Máximo Noriega se puedan tomar acciones contra quienes estarían implicados, entre ellos el mismo Nicolás Petro, quien está señalado de recibir ese dinero, supuestamente para la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro, actual presidente de Colombia.

“Vamos muy adelantados en este proceso. ¿Por qué lo hicimos para después de Semana Santa? Lo hicimos porque estamos terminando de recoger toda la información documental necesaria para que los interrogatorios y las preguntas que necesitamos hacer, tengan el soporte suficiente”, afirmó Margarita Cabello.

Seguidamente anotó: “la idea es que Daysuris declare el 20 de abril y que Máximo Noriega declare el 26 de abril”.

“Vamos rápido, vamos en este punto ya y creemos que va ser pronta la manifestación de decisiones más contundentes en ese sentido”, terminó diciendo la Procuradora.