¡Ya casi pagan las primas de junio! Mira cómo aprovecharlas al máximo

Se acerca el momento de recibir la prima, lo que representa medio salario, y es muy importante poder darle el mejor uso a este recurso. Es necesario tener un plan para que la prima no se te convierta en ‘plata de bolsillo’.

“Revisemos muy bien el presupuesto y las deudas, los pendientes urgentes, las posibilidades de inversión y las posibilidades de ahorro. En caso de no llevar presupuesto, es un buen momento para empezar a llevar una planeación y un control de nuestros ingresos y egresos”.

El experto en finanzas nos da además las siguientes recomendaciones para utilizar la prima:

1. Importante: las deudas

Para poder gozar de una buena salud financiera es importante hacer abonos a deudas, ya que esto no solo reduce el saldo de la deuda sin que también baja el valor de los intereses, ya que estos dependen del valor del saldo.

Debemos priorizar las deudas, en caso de tener varias, debemos considerar las tasas de interés, el valor de la cuota y el plazo para poder hacer la mejor opción.

Es importante tener en cuenta que las tarjetas de crédito son las más costosas pues tienen las tasas más altas, luego es importante poder empezar por dejar las tarjetas en cero y en lo posible quedarnos con una sola tarjeta para emergencias recordando el costo del manejo. Lee además: Visas de EE. UU. en Colombia: estas son las nuevas tarifa

2. Considera invertir

En caso de que no tengamos deudas, o no veamos la urgencia de pagarlas, podemos ver la opción de invertir este dinero en un CDT para no tener el riesgo de gastarlo.