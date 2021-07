Eliécer Martínez, un joven de ojos verdes y cabello liso, se vacunó por la “desconfianza” que le tiene al virus. “Acá a ninguno nos han obligado a vacunarnos, pero lo hacemos porque es una bendición que nos tengan en cuenta. Yo le tengo mucha desconfianza a ese virus, me da miedo que mi mamá venga y me visite, porque tanto ella como yo podemos estar enfermos sin saberlo y uno acá vive expuesto por tanta gente que hay encerrada en un mismo lugar, que puede llegar a morirse. Vacunarme se me hace algo muy importante”.

“Nadie se imaginó que todo fuera a terminar así. Me acuerdo que estaba en mi celda, cuando empezaron los cacerolazos y toda la gente empezó a gritar. Muchos se aferraron a las rejas, empezaron a cogerlas y a zarandearlas con fuerza, hasta que algunas se cayeron. ¡Uff!, cuando eso pasó se armó el despelote, obviamente todos viendo que había gente afuera se empezaron a salir de las celdas y en cuestión de segundos todo el mundo estaba afuera, se subieron a los techos, salieron corriendo y los guardianes empezaron a disparar... Dicen los medios que los muertos fueron más de 20, pero nosotros sabemos que el número alcanza al menos 100. A muchos les dieron ‘libertad inmediata’, los sacaron embolsados (muertos) y todo eso fue en cierta medida por la pandemia, el miedo y la rabia de que no hubieran visitas fue usado por todos para tratar de volarse, pero la verdad nadie lo logro”, contó Martínez.

El interno aseguró que después de la revuelta, estuvieron más aislados y vigilados que nunca y la posibilidad de ver a sus familias y abrazarlas, se fue alejando cada vez más.

Ahora, con la vacunación, aunque reconocen el riesgo de contagio, los internos esperan que la situación mejore. “Honestamente yo en este patio solo vi que una persona se murió por este virus. Vimos que estaba junto a la cocina, se desmayó y en cuestión de tres días falleció. No nos dijeron nunca de qué murió, pero uno supone que fue por eso. De resto para qué, pero la situación acá ha estado muy controlada y nos aíslan para no contagiarnos”, reconoce el interno.

En marzo se alcanzó a autorizar las visitas en los centros de reclusión, pero debido al aumento de ocupación de las camas UCI, que supera el 80%, se volvieron a restringir por disposición del Ministerio de Salud, entidad que debe autorizar la reapertura de visitas al Inpec.

En ese corto tiempo que se permitieron las visitas en este penal, fueron pocos los que tuvieron la fortuna de ver de nuevo a sus familias, antes de que se volviera a restringir este derecho.

Andrés, quien omitió su apellido al hablar con este medio, contó que se vacunó porque espera salir en libertad condicional y que hace 4 meses, por su buena conducta, logró ver a sus familiares un poco más de media hora.

Él, con dos tatuajes en su rostro, otros más en los brazos y en el pecho, un joven de no más de 25 años y quien asegura que le ha tocado muy duro en la vida, manifestó que agradece poder acceder a la vacuna.

“Yo estoy acá por hurto desde 2015 y ahora espero mi libertad condicional, ya que la solicité porque he trabajado y estudiado, por lo que he podido acceder a la rebaja de pena. Me vacuno porque cuando salga de aquí sé que me van a pedir el certificado a cualquier lado que vaya. Porque quiero que al volver a ver a mis hijos ellos y mi mujer no estén en ningún riesgo, entonces para mí es muy importante vacunarme, ha sido una bendición... si me llegó a enfermar, porque hemos visto a muchos bien enfermos después de la vacuna, para mí valdrá la pena porque eso me pondrá en buen término a mí y a mi familia”.

Tras aplicarse la vacuna, cada uno de los privados de la libertad salieron a la zona de recuperación, que son los patios dónde generalmente salen a recrearse, en donde hay una cancha de fútbol y baloncesto y una pequeña caseta donde pueden comprar comida.

El mayor reto que pareciera quedar después del pinchazo, son los cuidados que tienen que tener los reclusos.

“Después de vacunarse la mayoría de pelados salieron el patio a fumar. Quién sabe si se cuiden, ellos no pueden consumir droga y lo que uno huele acá es pura marihuana, entonces hay que analizar qué tanto van a ser efectivas las dosis. Ojalá que se controle eso”, dijo una de las enfermeras que estaba vacunando.

El Inpec dispone de todos los cuidados para el cuidado de las personas vacunadas, pero según la Unicef, es “muy poco frecuente que se produzcan reacciones graves relacionadas con la salud después de las vacunas”.

Según información del Inpec y del Ministerio de Justicia, el último consolidado que se tiene de esta semana, el cuerpo de custodio y vigilancia de esta institución, ya cuenta con 3.329 funcionarios vacunados.

A los cargos administrativos se les han aplicado dosis a 1.345 personas, a los auxiliares del cuerpo de custodia, 274; contratistas, 848, y 19.797 privados de la libertad ya tienen sus vacunas.

Es decir, son 24.745 personas las que ya se encuentran inmunizadas en el Inpec.

