Voces encontradas tras decisión de la Corte sobre el aborto

Continúa la polémica sobre la nueva sentencia T-158-2023, la cual presentó una serie de pautas sobre los alcances de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación conocida en la sentencia C-055. Lea aquí: Aborto no es derecho fundamental: Corte pondría trabas a su práctica

“De ninguna manera puede ser un derecho fundamental ni este enunciado como tal en la constitución, ni tendría sentido alguno, menos todavía cuando afecta justificadamente el más importante y básico derecho fundamental que es la vida”, expresa.

Y añade: “Es que ni siquiera es un derecho, no se trata de un derecho, se trata de una actuación y de una conducta que ha sido parcialmente despenalizada, pero no es un derecho y menos aún un derecho fundamental”.

En diálogo con EU, Viviana Bohórquez, abogada de la fundación Jacarandas, se encuentra en la otra orilla, al asegurar que esta decisión de la Corte es incongruente y es una alerta que están colocando los magistrados para limitar los derechos de las mujeres.

“No es un retroceso, porque la sentencia sigue en firme y cualquier mujer que vaya hoy a un hospital público o EPS le deben prestar el servicio de manera legal y gratuita. Lo que sí genera es una alerta de que la Corte en esta decisión de tutela está siendo incongruente y está cambiando el precedente, modificando un poco al crear nuevas reglas de las establecidas en la C055 de 2022, porque dice que las mujeres indígenas deben ponderar sus decisiones y deben consultar al resguardo y le ponen barreras”, expresa.

Además de estar en contra de la nueva sentencia emitida por la Corte Constitucional, la Fundación Jacarandas presentó una solicitud de nulidad ante el Alto Tribunal. Al respecto, Bohórquez contó sobre los dos argumentos que presentaron para la nulidad y en los que basaron su decisión.

Primero, hablan de un cambio de precedente, porque argumentan que esta nueva decisión cambia la esencia de la sentencia C-055, debido a que “se pierden, es decir, que sea autonomía reproductiva, que las mujeres tenga derecho a decidir, porque al final se pone en limitación y, en especial, a las mujeres indígenas”.

El segundo lugar, consideran que los magistrados de la Corte no tienen en cuenta que se trata de una mujer indígena de especial vulnerabilidad. “De hecho, es lo que trata la sentencia C055, que despenaliza el aborto, porque dice que afecta especialmente a las mujeres vulnerables, entre las que están las mujeres indígenas, y eso no lo tienen en cuenta”.

En su concepto, y tras estudiar el caso para presentar la nulidad ante el Alto Tribunal, la abogada de la Fundación Jacarandas califica esta decisión de la Corte arbitraria, confusa y hasta incoherente, al asegurar que el aborto no es un derecho fundamental.

“La sala genera confusión, porque si se supone que no es un derecho, pues significa que no es gratis y que no es legal como estaba antes, pero sí es un derecho y hoy cualquier mujer puede ir al hospital, a la EPS y es gratuito y es legal. Hay cierta manipulación de la sala de revisión que genera confusión, que diga eso es super incoherente, porque lo que genera es confusión y falta de acceso a los servicios, ya que sigue siendo legal y las EPS tienen las mismas obligaciones”, expresa