La Corte Constitucional sorprendió al país este lunes al tomar la decisión de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, con lo que las voces a favor y en contra de la medida no se han hecho esperar desde el mundo político. Lea: ¡Histórico! Despenalizan el aborto en Colombia hasta los 6 meses de gestación

La senadora María del Rosario Guerra aseguró que este 21 de febrero era un día de luto para Colombia. Para la congresista, con el falló “no solo se irrespeta la vida del más vulnerable, el no nacido, sino que el vientre de la madre se convierte en su propia tumba”.

La @CConstitucional ha desdibujado los límites para acabar con las vidas humanas desconociendo que tiene como deber tutelar lo contenido en la Carta Magna, y el derecho a la vida en todas sus formas es el más importante. Pero parece que esto no aplica para el más indefenso.

Quien también reaccionó de manera negativa fue el candidato presidencial John Milton Rodríguez, quien aseguró que no estaban primando los derechos y la vida de los bebés en gestación.

“Una desgracia para Colombia la decisión tomada por los cinco magistrados que despenalizan el asesinato de los bebés en gestación hasta los seis meses, es el colmo con una Corte que inclusive le quitó la validez a la pena perpetua a los violadores de los niños en Colombia. No nos vamos a quedar callados, defenderemos la vida por siempre”, dijo.

Desde la derecha, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga rechazó la decisión y aseguró que era defensor de la vida. “Respeto lo que establece la Constitución sobre las tres causales, lo que no estoy de acuerdo es que la Corte sustituya al Congreso en un tema tan sensible para el país como el aborto”.

El también precandidato del partido Conservador David Barguil, rechazó la decisión asegurando que es “provida. “No compartimos la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La lucha por la vida de los concebidos no nacidos NO termina acá. Seguiremos luchando por esas vidas que no tienen otra posibilidad de defensa que la que nosotros seamos capaces de asumir”.