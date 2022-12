Voceros de paz: denunciarán a funcionaria que liberó a los dos primeros

Esta funcionaria no tenía competencia para emitir estas órdenes, por razones de publicidad y control, y por razones de legalidad e interpretación en términos legales y constitucionales”.

Procuraduría

En declaraciones a medios, el procurador delegado recordó que estas liberaciones de los llamados voceros de paz se dan en virtud de la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 2422 que creó la Comisión Intersectorial, donde la Procuraduría no tiene asiento. Lea: Voceros de paz: estos son los primeros 7 jóvenes que Petro liberará

“En estas decisiones encontramos varias irregularidades por temas de competencia porque esta funcionaria no podría haberlo hecho; por razones de publicidad y control porque no pudimos acceder a este trámite, y por razones de legalidad e interpretación, pues debió hacerlo un juez de Garantías”, dijo Acosta. Lea: Colombia “no aguanta más enfrentamientos”: Fiscal tras reunión con Petro

Además, señaló que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao no suministró al agente del Ministerio Público la información sobre estos casos, y fue necesario acudir a los centros carcelarios, “y encontramos que no tenía competencia para ordenar estas libertades, pues no estaba en sus competencias según el acuerdo 2764 de 2004”.