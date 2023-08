Visita de Gustavo Petro a su hijo Nicolás causa polémica

La visita que hizo el lunes festivo el presidente de la República, Gustavo Petro, a su hijo Nicolás Petro, por espacio de más de dos horas en su apartamento de Barranquilla, mantiene aún una controversia política y judicial sobre el alcance de la misma. Lea aquí: Grupos armados se fortalecieron durante el Gobierno de Petro: informe FIP

A comienzo de este el hoy exdiputado Nicolás Petro fue imputado por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito por el presunto ingreso de dinero ilegal a la campaña de su padre, pero logró en el proceso de judicialización la libertad condicional tras aceptar su colaboración con la justicia, para lo cual entregará pruebas de lo sucedido en campaña presidencial de su padre en 2022.

Al respecto el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, señaló que “el solo encuentro de Petro con su hijo Nicolás altera el proceso y pone en riesgo la investigación. Si bien Nicolás Petro tiene casa por cárcel como beneficio por contribuir con la justicia, debería tener prohibido el contacto con su papá o cualquier otro implicado en el proceso”.

Otro senador que se pronunció sobre la controvertida visita fue el senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido Hernández, quien aseguró que “me parece que la visita del presidente Petro a su hijo Nicolás sí fue imprudente y puede entorpecer el proceso”. Lea aquí: “No todo gira en torno a la política”: Nicolás tras la visita de Gustavo Petro

Quien si defendió la visita fue la senadora de Comunes, Sandra Ramírez, quien planteó que “la oposición en su afán de mantener su campaña de desprestigio contra el Presidente Petro, no lee y lo único que hacen es desinformar. Nicolás Petro, tiene libertad condicional, no casa por cárcel y la visita de Petro no fue en su rol de Presidente, sino de Padre”.

El abogado Santiago Trespalacios, sostuvo que la visita sí se pudo dar y es legal. “Nicolás Petro no tiene “casa por cárcel. El contacto de padre e hijo, por si sólo, no afecta en nada el proceso ni pone en riesgo ninguna investigación. Por expresa disposición legal del artículo 307 del código de procedimiento penal la prohibición sólo se extiende a las personas que sean determinadas en la decisión. En este caso sólo a quienes integran la matriz de colaboración”.

La Fiscalía General por su parte evalúa sí realmente hay un incumplimiento entre lo pactado con Nicolás Petro y la entidad de no tener diálogos con los implicados del caso. Incluso sobre esa situación, Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, con quien igualmente es investigada, sostuvo que ella si mantendrá lo acordado con el juez.