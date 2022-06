Violeta, la pieza del rompecabezas que faltaba en el atentado del Andino

“Violeta, en Compañía de Natalia Trujillo (implicada en estos hechos y quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía), cumpliendo una directriz de Boris Ernesto Quijano (presunto cabecilla del MRP y que también está siendo procesado), se desplazaron a un establecimiento comercial, el día 13 de junio, en donde bajaron unos planos del Centro Comercial Andino”, explicó el fiscal del caso.

Además de estos planos y con base en el testimonio de la dueña del local a donde llegaron las mujeres, la Fiscalía reveló que ellas también tomaron pantallazos de un mapa de Bogotá y los barrios que quedaban cerca al Centro Comercial, entre otros elementos y los guardaron en una USB de color negro.

A LA FUGA

Tras la captura de sus compañeros, según lo revelado en audiencia, Violeta evadió una orden de captura y, presuntamente, se vinculó al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, donde habría recibido el alias de ‘Tatiana’.

Para este fin fue transportada en julio de 2017 hasta la zona sur del departamento de Bolívar por alias ‘Camilo’ y ‘Antonia’, integrantes del Frente Urbano Los Turpiales y presentada a Jacobo David Acuña, alias ‘Samuelito’ o el ‘Viejo’, quien falleció en 2018 en una operación militar.

“Recibimos la carta de ‘Tatiana’, me confirman la venida de ‘Antonia’ por el caso delicado de ‘Tatiana’, me le hacen un contrachequeo, al coger el bus para su viaje, es decir alguno de ustedes sin dialogar con ella la siguen al terminal y miren si tiene seguimiento, que ella no sepa esto. Lo de inteligencia, ya en persona, si me le dicen que ella debe ser cuidadosa en lo traiga de la familia, no descartamos que tenga seguimiento”, dice uno de los mensajes que se revelaron durante la audiencia.

Ya en el ELN, según la Fiscalía, ‘Samuelito’ ordenó a algunos cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro brindarle protección y asistencia y tratar el tema de la acción terrorista al Andino con reserva.

“Como ustedes saben este es un caso super delicado, espero cierren puertas en el manejo de la información, a donde se encuentra ella, todo es por el bien del ELN”; “Primero que todo me la saludan me le dan ánimo, su caso lo estoy tratando, para ver si tiene en la frontera, que hay más tranquilidad, de allí se puede tratar su salud. Lo mejor es que la mire un médico y se haga el tratamiento.”, dicen dos comunicaciones más entre ese grupo armado leídas durante la audiencia.

En esta diligencia la Fiscalía también reveló una carta que le envió ‘Tatiana’ a ‘Samuelito’ en la que le dice que no ha sido fácil pasar de la ciudad al monte, pero su espíritu revolucionario se mantiene intacto.

“Este es un diciembre muy distinto al que estoy acostumbrada (...) Aun cuando las circunstancias que me trajeron aquí me superan y que tal vez quisiera que fueran distintas no cambiaría la decisión de haber venido y de haberlo conocido a usted a esta organización, este territorio”, dice uno de los apartes.

Tras la muerte de ‘Samuelito’ en julio de 2018 en una operación coordinada en San Pablo, sur de Bolívar, ‘Tatiana’ habría quedado como encargada de las coordinaciones seudo-políticas y organizacionales del Frente de Guerra.

Perteneció a la comisión de alias ‘Tuvia’, ‘Tobías’ o ‘Aureliano’, cabecilla del área del Nordeste Antioqueño del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. y para el 2020, Felipe Alcocer, alias ‘Pirry’ ordenó su movimiento hasta el sector de Palmachica de Montecristo (Bolívar), y posteriormente hasta su zona de presencia, donde se conoció que sería su compañera sentimental, manejando sus comunicaciones programas radiales.

Por todo lo anterior esta mujer fue imputada por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y rebelión, de los cuales se declaró inocente.