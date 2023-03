Video: Turistas, como si nada, corren desnudos por las calles

Los turistas ya se han cogido de ruana a Guatapé. En un video subido a redes sociales se ve a dos personas tomadas de la mano que, corriendo en una noche lluviosa, se pasean completamente desnudas por una de las calles del municipio. Ha trascendido que los protagonistas son extranjeros, pero poco más se sabe del particular. Lea aquí: Rescatan a bebé de 9 meses que había sido reportado como secuestrado

La Alcaldía de Guatapé rechazó el hecho que, valga recordarlo, no es la primera vez que sucede en el municipio. El septiembre del año pasado, por ejemplo, hubo una queja por el desnudismo de varias mujeres que departían en un planchón.

La aparición de estos desnudos se da una semana después de que la Corte Constitucional decidiera que salir desnudo a la calle no debe constituir un delito. Ya no podrá ser penalizado ni sancionado por la Policía, sin importar que cause molestia entre la comunidad.

La Corte Constitucional fijó un solo límite para esta actividad, que hasta ahora había sido ilegal y por la que en el pasado podrían multarlo con una suma de 618.617 pesos: quienes enseñen sus genitales en transporte público, vías o lugares públicos tendrán que ser sancionadas como lo dispone la ley.

La decisión se tomó luego de que el alto tribunal resolviera una demanda en contra del exhibicionismo en la que también explicó que solo se podrá judicializar a quienes cometan este acto con intenciones de acoso o violencia sexual. Con todo lo demás, las personas podrán protestar, participar en actos culturales o llevar una vida cotidiana al desnudo sin ninguna penalidad o sanción social, tras eliminar expresiones “ambiguas y vagas” del Código Penal de la Policía Nacional.

Es decir, en el caso de los turistas sí es sancionable, pues no hay ninguna manifestación ni actividad cultural de por medio.